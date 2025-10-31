Calci e pugni alla compagna, arrestato

Litiga con la compagna e la aggredisce, colpendola con calci e pugni. Per questo è stato arrestato un 33enne. Ma lui in tribunale ha datola sua versione dei fatti: "Mi sono difeso, lei mi stava aggredendo con una bottiglia".

L’episodio è avvenuto l’altra notte a Civitanova. In seguito a una discussione cominciata per motivi banali, secondo l’accusa il 33enne avrebbe aggredito la compagna, colpendola con pugni sul viso e con calci sulle gambe e sulla schiena. E mentre lei cercava di scappare, con violenza l’avrebbe afferrata e l’avrebbe costretta a rientrare in una casa abbandonata dove si erano rifugiati, provocandole delle lesioni. Per lei fratture ed ecchimosi, lei ha avuto venti giorni di prognosi al pronto soccorso. Era stata la donna a chiamare i carabinieri. Il ragazzo era stato fermato dai militari e arrestato per i reati di lesioni personali aggravate e violenza privata. Inoltre, gli è anche stato contestato di aver violato il provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Civitanova.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Federico Simonelli e al pubblico ministero Lorenzo Pacini, si è svolto il processo per direttissima. L’uomo, difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà (foto), ha raccontato di aver visto la sua compagna parlare in centro, dietro palazzo Sforza, con due tunisini e di averli allontanati. Lei avrebbe reagito male e lo avrebbe aggredito. Lui, a quel punto, si sarebbe solo difeso. Il giudice alla fine ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 33enne la misura degli arresti domiciliari. L’avvocato difensore ha chiesto dunque un rinvio del processo, per valutare i fatti oggetto del procedimento, e l’udienza è stata rinviata al 4 dicembre.

Chiara Marinelli