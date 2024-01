Calci e pugni in corso Umberto. Ferito al naso da una bottigliata

All’alba di ieri brutta lite in centro, lungo corso Umberto, protagonisti due uomini e, soprattutto, protagonista l’alcol. Uno dei due era infatti ubriaco, italiano secondo le testimonianze di chi ha assistito alla scena e che ha dato l’allarme alle forze dell’ordine, tra questi il titolare del locale di vendita Kebab che si trova all’angolo tra corso Umberto e via Zara, la zona in cui è cominciata la litigata. Erano le cinque del mattino ed è proprio in questo tratto del corso che i due uomini hanno cominciato a fare a botte. Prima sono volati calci e pugni, poi sono passati alle bottigliate. Uno ha anche provato a scappare, cercando una via di fuga verso nord, in direzione del ponte del Castellaro, ma è stato raggiunto e lì è ricominciata la colluttazione da cui uno dei due è uscito con il naso rotto e sanguinante. Però, nessun accesso è stato registrato ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta e nessuna denuncia è stata presentata, né alla caserma dei carabinieri né al commissariato di polizia. Come se niente fosse accaduto, se non ci fossero le testimonianze di chi ha visto e sentito, mentre sul luogo dell’aggressione sono rimaste anche tracce di sangue in terra. Però, all’arrivo della pattuglia dei carabinieri, nessuno dei due litiganti era in zona. Sia il ferito che l’altro si erano allontanati, per non avere guai con le forze dell’ordine, e siccome non sono state sporte denunce non verrà nemmeno effettuata l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere della video sorveglianza comunale. Un’altra aggressione lungo corso Umberto, dove il 23 dicembre scorso si verificò un accoltellamento, con un ventenne finito in ospedale dopo essere stato raggiunto alla mano da fendenti sferrati da un coetaneo che si diede poi alla fuga.