Calci e pugni in viale Matteotti. Danni all’insegna di un locale

Insegna divelta a suon di pugni. È successo in pieno centro l’altra notte, con un tizio incappucciato che ha dato in escandescenze in viale Matteotti e ha preso di mira il cartello pubblicitario del ristorante America Graffiti. Lo ha riempito di cazzotti fino a quando non è riuscito a scardinarlo e poi se lo è portato a casa. Poco dopo la mezzanotte l’episodio, avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, una dei quali ha avvertito la titolare del locale, che a quell’ora era chiuso, ma non c’è stato il tempo di cogliere il vandalo in flagranza.

È stata sporta denuncia ai carabinieri di Civitanova e sono state acquisite le registrazioni delle telecamere del sistema della video sorveglianza comunale, perché quella è una zona della città dove la copertura è quasi totale e gli impianti dovrebbero aver ripreso quanto è avvenuto, sempre che si riesca a vedere il volto dell’uomo che, a detta dei testimoni, girava incappucciato. Dall’inizio dell’anno è la seconda volta che i titolari dell’America graffiti sono costretti a denunciare.

A gennaio il ristorante ha subito una incursione notturna da parte di due magrebini, entrati per rubare e poi costretti ad andarsene senza bottino davanti al registratore di cassa vuoto, ma si sono lasciati alle spalle diversi danni. Un problema, quello della esposizione dei locali pubblici ai continui blitz di delinquenti e vandali. Nella zona dello stadio sono stati i titolari del bar Camelia a denunciare bivacchi notturni sotto il loro gazebo in via Zavatti, avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Qui un gruppo di giovanotti, dopo aver abbondantemente bevuto, si è sfogato sfasciando tavoli e sedie e poi se ne sono andati, lasciando in terra una scia di rifiuti, di bottiglie e bicchieri vuoti, e non è la prima volta che accade.

l. c.