Calci e sputi alla ragazza, 37enne patteggia 16 mesi

di Paola Pagnanelli

Calci, sputi, minacce, persecuzioni continue ai danni della compagna. Per questo un 37enne civitanovese era stato accusato di maltrattamenti in famiglia. Ma ieri l’uomo ha patteggiato la pena a un anno e quattro mesi, e così ha chiuso i conti con la giustizia. A denunciarlo era stata la donna, una 33enne che dal 2010 era andata a vivere con lui. Fin dall’inizio però sarebbero cominciati i comportamenti pesanti di lui, un giostraio. L’uomo sarebbe stato geloso e possessivo, le avrebbe impedito di indossare vestiti o costumi secondo lui troppo succinti, le avrebbe controllato messaggi e rubrica del cellulare, le avrebbe impedito di fare sport o uscire con le amiche, l’avrebbe costretta a lasciare il lavoro. Nel corso dei litigi, l’avrebbe insultata con epiteti volgarissimi, e in alcuni casi l’avrebbe anche aggredita: una volta le avrebbe messo le mani al collo, insultandole e dicendole che non era in grado neppure di fare la madre; un’altra volta le avrebbe sferrato un pugno a una gamba e poi le avrebbe sputato in faccia; in un’altra occasione l’avrebbe colpita con una scopa, una sedia e altri oggetti. Quando lei, a giugno del 2020, gli aveva detto che voleva lasciarlo, sarebbero iniziate anche le minacce di morte, e poi altri messaggi offensivi tramite cellulare, le avrebbe anche detto che avrebbe dato fuoco alla casa della nonna di lei, o ancora che le avrebbe portato via la figlia. La bimba per altro più volte si sarebbe trovata a dover assistere alle discussioni feroci tra i suoi genitori. La donna alla fine si sarebbe ritrovata a vivere nel terrore, per questo lo aveva denunciato. Ieri mattina, in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza preliminare per il 37enne. In sua difesa, di fronte al giudice Claudio Bonifazi l’avvocato Paolo Paoletti ha chiesto di patteggiare la pena, già concordata prima dell’udienza con il sostituto procuratore Rita Barbieri a un anno e quattro mesi di reclusione. Così si è chiuso il procedimento. La ex compagna, assistita dall’avvocato Marco Massei, si sarebbe costituita parte civile nel processo, ma il patteggiamento ha precluso questa possibilità.