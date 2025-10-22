Calcinacci da smaltire, il Cosmari pronto a convenzioni con privati

Smaltimento dei calcinacci, chi fa piccoli lavoretti in casa non sa dove stoccarli perché il Centro di raccolta a Civitanova non li riceve più e dopo la segnalazione dell’ex assessore Ferdinando Nicoletti il presidente del Cosmari, Paolo Gattafoni, svela l’intenzione "di stipulare convenzioni con aziende che si occupano di raccolta, smaltimento e riciclo dei materiali edili. Si stanno studiando le soluzioni praticabili per giungere all’affidamento di questo specifico servizio che andrebbe a interessare i Comuni di Macerata e Civitanova, dove la problematica è più evidente". La direzione aziendale ha intanto promosso un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria coinvolgendo nella discussione anche Regione, Arpam e Provincia. Riguardo le problematiche sollevate da Nicoletti, "la nostra azienda – spiega Gattafoni – è a conoscenza delle diverse difficoltà incontrate da chi deve smaltire limitate quantità di materiale edile proveniente da piccoli lavori effettuati all’interno delle abitazioni svolti in proprio", e tuttavia rimarca "che in ottemperanza alla normativa vigente in tema di smaltimento di rifiuti edili, resta che le imprese, gli idraulici, gli elettricisti e tutti coloro che effettuano interventi legati all’edilizia, una volta effettuati i lavori, devono smaltire i materiali in maniera autonoma e non presso i centri di raccolta comunali. Non si è inermi nell’affrontare la problematica, al contrario si sta lavorando con attenzione per fornire soluzioni concrete nel rispetto delle normative e dell’ambiente".