Calcio a 5

Il penultimo turno del futsal nazionale, ripreso dopo la lunga interruzione, ha visto ancora ai box la Kappabi Potenza Picena. Pur osservando la sua giornata di riposo, la compagine potentina ha ugualmente festeggiato. Il ko del Russi infatti ha dato la certezza matematica di partecipare ai playoff di A2! Un super risultato per una società che si presentava da matricola. Sabato i giallorossi, quinti, ospiteranno l’Olimpia Regium seconda assieme al Bologna e non potranno né peggiorare né migliorare il piazzamento, contro una rivale che potrebbero ritrovarsi contro nei playoff. A proposito di playoff, in serie B invece Recanati dovrà sudare fino all’ultima giornata per agguantarli. Lo stop 5-8 patito contro il Grifoni vice leader, tiene i giallorossi al 4° posto con Etabeta distante 2 punti e Msg Rieti 3. Proprio i reatini saranno da affrontare sabato in trasferta e se Etabeta vincerà a Macerata contro il Cus, Recanati dovrà assolutamente evitare di perdere con 2 o più gol di scarto, altrimenti niente. Sarebbe una beffa essendo stato sempre nelle prime posizioni. Rischia ben di più il Cus. Gli universitari infatti rischiano di salutare il campionato nazionale. La sconfitta netta (11-3) nello scontro con lo Spes ha eliminato le speranze di salvezza diretta, il Cus è terz’ultimo e gli resta solo l’appiglio dei playout. Per disputarli (e prima avversaria sarebbe la quart’ultima del girone C, una toscana) i maceratesi dovranno battere sabato Etabeta e sperare che il Cerreto d’Esi avanti di uno non compia l’exploit in Umbria contro il Grifoni.

Andrea Scoppa