Calcio a 5, Gagliole vince il campionato

Con quattro giornate di anticipo l’Asd Gagliole calcio a 5 ha vinto il campionato regionale di serie C2, girone B, di calcetto. Venerdì sera, battendo in trasferta l’Aurora Treia con un sonoro 11-2, la squadra del presidente Ernesto Riccioni ha chiuso il discorso promozione sfruttando appieno il primo match point a disposizione. I "galletti", infatti, conquistando il successo, avevano la possibilità di ottenere matematicamente il primo posto nel girone a prescindere dai risultati delle inseguitrici. E così è stato, grazie all’ennesima prova di forza di un team molto forte, costruito per vincere il campionato. Enorme la soddisfazione della società e della squadra che ottiene un traguardo storico sia per i colori del club, sia per il piccolo Comune dell’alto maceratese (poco più di 600 abitanti), chiamato il prossimo anno a giocare in serie C1. Dopo 18 giornate ecco la classifica del raggruppamento B: Gagliole 52 punti, Polisportiva Victoria 39, Adi Villa Musone 36, Real Fabriano 35, Futsal Castelfidardo 33, Castelbellino 24, Borgorosso Tolentino 22, Avenale 21, Osimo Five C5 17, Aurora Treia 15, Nuova Ottrano ’98 e Polisportiva Uroboro 10.

