Calciomercato: Matelica punta Passalacqua ed Ercoli, incertezza in casa rossoblù

Sono sotto contratto fino al 30 giugno, ma già molte squadre sono sulle loro tracce. E, complice il clima di incertezza che si respira nell’ambiente rossoblù, non sarà una passeggiata allontanare certe sirene. Parliamo dei giocatori che hanno costituito la rosa rossoblù nel corso della passata stagione. Nelle ultime ore, pare che il Matelica abbia messo nel mirino Marco Passalacqua (foto) e Matteo Ercoli. Il difensore Passalacqua era già attenzionato da Trodica, Sangiustese e Chiesanuova, tuttavia potrebbe anche restare in rossoblù in caso di permanenza del patron Mauro Profili. Il centrocampista avanzato Matteo Ercoli, invece, nell’ultima stagione era stato ceduto in prestito al Monturano, ma la squadra calzaturiera è retrocessa in Promozione ed Ercoli rientrerà dal prestito: potrebbe tornare nella Civitanovese, squadra della sua città, oppure andare al Matelica.

Capitan Ivan Visciano resterà nella città costiera se dovesse rimanere Profili, altrimenti vi è il Trodica che lo corteggia da tanta tempo. La mezzala Domizi piacerebbe a tante squadre in Eccellenza: lo stesso Trodica, ma anche al Montegranaro, però il classe 2003 potrebbe restare in serie D. Gli occhi della quarta serie sono puntati su Ismaila Diop. Insomma, sono tanti i nodi da sciogliere in casa rossoblù, ma tutto dipenderà dagli sviluppi legati alle vicende societarie. La sensazione del momento è che Mauro Profili resti alla guida del club rivierasco, tuttavia non è del tutto da escludere un passaggio di proprietà. Il massimo vertice societario potrebbe chiedere una cifra maggiore rispetto al "massimo di 300mila euro" offerto dalla "Cosmo srl" in nome di "Unyon Consorzio Stabile Scarl", anche se in un precedente incontro con il sindaco e alcuni tifosi, un intermediario del gruppo avrebbe sottolineato che quella cifra rappresenta l’offerta massima, oltre alla quale non sarebbe possibile arrivare.

Francesco Rossetti