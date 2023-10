Caldarola e Tolentino illuminano i monumenti nel mese della lotta contro il tumore al seno

Il Comune di Caldarola ha aderito anche quest’anno alla campagna nazionale "Nastro rosa Airc 2023" con l’illuminazione della facciata del municipio, a sostegno dell’iniziativa dell’Airc per sensibilizzare la cittadinanza (le donne in particolare). Pure il Comune di Tolentino, nella notte tra domenica e ieri, ha acceso di rosa il monumento dello Stadio della Vittoria per celebrare l’inizio del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.