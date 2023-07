Caldarola, ex caserma forestale diventa centro civico polifunzionale

Da ex caserma forestale a centro civico polifunzionale. Prima, però, l’intervento di demolizione e ricostruzione sull’edificio, di circa 300 metri quadrati in via Piandassalto, a Caldarola, per cui l’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) ha approvato il progetto esecutivo, concedendo una parte del contributo, cioè 465.142 euro, a fronte di un totale di 883.142 euro, con restante importo a carico del Comune. Anche grazie a un’importante donazione arrivata dall’Australia. Il progetto parte infatti dalla volontà del Co.As.It., Comitato Assistenza Italiani di New South Wales (associazione a servizio delle comunità italo-australiane) di finanziare una struttura dall’alto valore sociale. "Gli spazi proposti – spiegano dall’Usr – non saranno ad uso esclusivo di anziani e malati, ma provvederanno ad integrarsi con altre funzioni rivolte a giovani e bambini, sia all’interno dell’edificio che nelle aree aperte che lo circondano. Insomma, un format innovativo in grado di fornire non solo gli spazi adeguati per l’assistenza, ma anche l’ambiente giusto perché si generi interazione sociale. Tutto ciò ha portato a dividere l’edificio in tre aree. In primis il piano terra, destinato gli anziani e alla cura, accessibile facilmente dall’esterno senza alcuna barriera architettonica, anche in funzione degli spazi porticati a diretto contatto con il giardino. Al primo piano troveranno posto le funzioni dedicate alla cittadinanza, con un grande salone rimodulabile destinato ad accogliere eventi pubblici e al contempo ad essere trasformato in aula studio o spazio di co-working. Infine il terrazzo, collocato sul tetto, tarato anche per attività all’aperto da svolgere in modo più controllato rispetto al giardino, adatto quindi a bambini e genitori". Esternamente saranno previsti anche orti urbani, un giardino pubblico e uno spazio giochicampo di bocce identificati attraverso percorsi carrabili e pedonali.