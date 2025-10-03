Caldaroni si dimette: "Mi aspettavo di più"

"Sono un pescatore, una persona semplice che la politica l’ha sempre fatta in modo trasparente e pulito, senza cedere ai privilegi e senza fare favori, perché avrebbe significato togliere a qualcuno per avvantaggiare qualcun altro. Ho preso però atto che questo modo di governare non ha portato il risultato che speravo, quindi faccio un passo indietro". Francesco Caldaroni, esponente di Fratelli d’Italia, con una lettera indirizzata al sindaco e protocollata ieri mattina si è dimesso da assessore con delega alla pesca e al commercio, scelta condizionata dal verdetto delle urne che gli hanno consegnato solo 179 preferenze con la lista Civici per Acquaroli. Il risultato è stato deludente, ma in politica quasi mai ci si dimette per questo.

"Io invece prendo atto del giudizio degli elettori. Mi sono candidato per aiutare Francesco Acquaroli e per pesarmi in termini politici. Evidentemente non è stato apprezzato quanto ho fatto finora, sia dai commercianti che dal mondo del porto. I numeri sono chiari e quindi lascio. Guardi che per me è stato un sacrificio enorme tenere insieme il lavoro, gli impegni della politica e quelli amministrativi. Le giornate in mare sul peschereccio e poi, al rientro, le questioni dell’assessorato, il partito. L’ho fatto con entusiasmo, con soddisfazione e anche per ambizione personale, certo. Ma, se questo non conta non posso che trarne le conseguenze. Ho sempre vissuto così, guardando in faccia le cose per quello che sono".

Alle amministrative del 2022 è stato il secondo più votato in Fratelli d’Itala ed è arrivato l’assessorato. Non sente di dover rispettare il mandato dei civitanovesi che le hanno dato fiducia per governare la città? E poi, è uno strappo anche con il suo partito? "Chi conosce la mia storia personale e politica sa con quanta passione mi sono sempre mosso, senza alcun tornaconto che non fosse per la città e per il mondo della pesca e qualche risultato l’ho ottenuto. In questa tornata elettorale mi sono voluto misurare, anche al di fuori del mio partito, ho voluto capire se fossi apprezzato o meno. La risposta è arrivata e adesso mi metto in stand by. Mi dedicherò di più alla mia famiglia e al lavoro, senza alcun ripensamento perché non sono uno che vive di politica. Sono e resto un uomo di destra, ma sono soprattutto un pescatore e torno alla mia vita, con la delusone di chi si aspettava di più, ma con grande serenità".