"Calderoni si ispiri a Laviano di Macerata"

Si è riunita l’associazione Viviamo Civitanova a cinque mesi dalla nascita, presente una numerosa rappresentanza dei componenti e con nuove iscrizioni da Civitanova Alta. Approvato il bilancio dell’attività del 2024, dagli incontri istituzionali per la sicurezza alla richiesta dell’ora gratuita di sosta. Presenti anche rappresentanti dei balneari ed è stata l’occasione per parlare degli ultimi scenari della direttiva Bolkestein: l’associazione ha espresso "preoccupazione per le incertezze correlate al turismo e al commercio".

Si è anche discusso di istituire una regia amministrativa per il centro commerciale naturale, visto che Civitanova non è riuscita a ottenere fondi regionali. Quindi il sollecito all’assessore Francesco Caldaroni a prendere ispirazione dall’assessore maceratese Laura Laviano "che ha raggiunto – è il giudizio di Viviamo Civitanova – un risultato invidiabile sull’assegnazione dei fondi del bando per i centri commerciali naturali. Caldaroni riunisca le categorie per valutare strategie da condividere".

L’associazione della presidente Manola Gironacci torna poi sulle aperture serali dei negozi fino alle 23: "Sarà un onere per le attività a cui l’amministrazione dovrebbe rispondere con eventi estivi nel borgo marinaro o in piazza, con una adeguata pubblicità. La categoria ha voglia di impegnarsi".