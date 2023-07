Caldo e malori, gli ambulatori traslocano

Ieri, all’ospedale di Tolentino, è scattato il trasloco per alcuni ambulatori: sono stati spostati nella palazzina dialisi, climatizzata. Una scelta dettata dalle alte temperature registrate nei locali del distretto sanitario, dove la settimana scorsa una donna di 47 anni aveva accusato un malore, molto probabilmente per il caldo, mentre si trovava nell’ambulatorio dell’otorino. Da tempo dipendenti e sindacati chiedevano di prestare attenzione al caldo, con un termometro che segna 40 gradi nei corridoi e oltre 30 negli ambulatori nelle estati roventi. Ventilatori e condizionatori portatili finora non hanno risolto il problema. Adesso finalmente qualcosa si sta muovendo; in un primo momento si pensava di trasferire nel reparto dialisi, la Potes (postazione territoriale dell’emergenza sanitaria). I locali della dialisi sono rimasti liberi dopo il trasferimento dei pazienti (avvenuto nei mesi scorsi) dializzati a Camerino, in vista dell’inizio lavori (anche se non si conoscono ancora le tempistiche) di demolizione e ricostruzione post-sisma dell’ospedale tolentinate. Poi però, considerando l’afa di queste settimane, la direzione del distretto e dell’Ast avrebbero deciso di trasferire qui alcuni ambulatori senza aria condizionata, che invece ora potranno stare in un ambiente climatizzato. Adesso la speranza è che gli utenti trovino le dovute segnalazioni per accedere ai vari servizi.

Inoltre, da tempo, si chiede anche una tettoia o pensilina all’esterno del Ppi (Punto di primo intervento) per i pazienti durante l’attesa, che altrimenti devono aspettare sotto il sole cocente o sotto la pioggia. Tutti questi provvedimenti, comunque, saranno temporanei in quanto, va ricordato, il San Salvatore di Tolentino deve essere demolito e ricostruito. E proprio a fine mese, il 31 luglio, scade il bando, la procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori del nuovo ospedale di comunità. Il criterio di aggiudicazione sarà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.