È in arrivo il grande caldo, poi i temporali: le previsioni meteo

Macerata, 8 luglio 2023 – Un’estate decisamente calda ma con temporali, anche intensi. Il professor Carlo Bisci, geomorfologo e climatologo, docente di geografia fisica, telerilevamento e sistemi informativi geografici all’università di Camerino, spiega cosa ci aspetta dai prossimi giorni, con temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi.

Professore, quali sono le previsioni il Maceratese?

"Fermo restando che le previsioni per avere un’affidabilità decente difficilmente possono spingersi a oltre una decina di giorni e che sono di competenza dei meteorologi e non dei climatologi, è comunque possibile dire che l’attuale netta prevalenza dell’anticiclone africano su quello più mite delle Azzorre rende probabile un’estate decisamente calda e quindi, in conseguenza della forte evaporazione ed energia, una maggiore probabilità di temporali estivi anche molto intensi. Negli ultimi giorni, da più parti si è fatta molta confusione riguardo la recente attivazione del fenomeno del Niño con assurdi collegamenti a improbabili temperature estreme nei prossimi giorni; bisogna infatti considerare che questo non potrà avere conseguenze nel Mediterraneo prima della prossima primavera e che quindi l’aumento di probabilità di avere temperature nettamente più alte della media riguarderà i prossimi 4-5 anni".

Quali sono i comuni in cui si registreranno le temperature più alte e più basse?

"In generale, le temperature più alte si hanno nelle aree urbane di pianura e, soprattutto, nelle basse conche, lontano dall’effetto mitigatore del mare o di grandi laghi. Comunque, a scala locale, a fare la differenza è spesso soprattutto la vegetazione, dato che su un prato all’ombra di grandi alberi la temperatura può diminuire anche di oltre una decina di gradi".

Come fronteggiare l’afa?

"Questo sarebbe un tema di competenza medica… comunque, è sempre importante bere molto per favorire la sudorazione, assumere sali minerali anche aumentando la dose di frutta e verdura per ripristinare quelli persi, evitare di sostare al sole (soprattutto in un’auto chiusa), evitare lavori pesanti nelle ore più calde e, se possibile, deumidificare gli ambienti in cui si vive e si dorme. Inoltre, anche l’abitudine mediterranea di una lunga siesta pomeridiana può aiutare".

Cosa succede al clima?

"Da oltre cinquant’anni il clima si sta "tropicalizzando", ovvero sta sempre più aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi estremi (temperature, precipitazioni, venti, mareggiate ecc.). Questo dipende dal notevole aumento di gas serra nell’atmosfera (soprattutto anidride carbonica, metano e vapore d’acqua) che incrementano le temperature e, più in generale, l’energia della troposfera. Purtroppo, però, la risposta globale a questo catastrofico cambiamento in atto è a dir poco debole e tardiva, nonostante i costanti e sempre più accorati allarmi e appelli che la comunità scientifica mondiale diffonde ormai da parecchi decenni".