Caldo tifo e spettacolo: successo per il "Trofeo La Sirenetta Beach"

Sfidando il caldo torrido di domenica, i clienti dello stabilimento balneare "La Sirenetta" sul lungomare nord, nelle vesti di valenti giocatori e in quelle di ’calorosi’ spettatori, hanno decretato il successo del 3° "Trofeo La Sirenetta beach". Squadre miste composte da amatori, qualche professionista e promettenti giovani leve si sono date battaglia per tutto il pomeriggio. Ad incitare i giocatori c’era una folta cornice di pubblico che ha reso l’atmosfera da vera ’arena’. Tanto sacrificio è stato poi ripagato dalle ’vergare’ della Sirenetta che hanno preparato una ricca e gustosa merenda che il titolare dello stabilimento, il ’mitico’ Mario Montecchiari, ha offerto a tutti i presenti in spiaggia. La premiazione dei vincitori (qui sopra by Romans Photo) e delle altre squadre partecipanti è stata ’consacrata’ da tre big del volley, abituali frequentatori dello stabilimento: Enrico Diamantini, Andrea Marchisio e Lucia Bosetti.