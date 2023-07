Caldo torrido: due zone di refrigerio a disposizione degli anziani

’Stai fresco’ è il progetto del comune di Macerata, in collaborazione con l’Ircr, che predispone zone di refrigerio fruibili dalla cittadinanza in due punti: la sala polivalente di piazza Mazzini 34 e alcuni spazi della biblioteca Mozzi Borgetti. Tra letture, cruciverba e carte da gioco, la cittadinanza può così contare su ambienti climatizzati che in questi giorni, dove le temperature toccano punte oltre di 35 gradi, sono un vero e proprio toccasana. La sala polivalente di piazza Mazzini resta aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, idem la Mozzi Borgetti, che chiude alle 18.30 ed è aperta anche il sabato con orario 9-13. Non c’è bisogno di alcuna prenotazione. "Questi spazi sono pensati, oltre che per fronteggiare il caldo torrido di queste settimane, anche per favorire la socialità, specie tra gli anziani. Vengono almeno 4-5 persone al giorno - dice Giuli Lattanzi, assistente sociale, responsabile per l’Ircr dei servizi territoriali -, siamo partiti la settimana scorsa, crediamo di continuare fino a fine agosto. Durante l’anno in questi locali si svolgono attività di vario tipo, laboratori, corsi di formazione, università della terza età. Nei locali c’è anche una mostra permanente, che illustra nelle fotografie ritratto di Carlo Torresi i volti di alcuni utenti della casa di riposo di Villa Cozza. L’esposizione si chiama ’Sguardi’. Sono bagliori di luce viva, scrigni trasparenti di storie uniche". Nella sala dell’Ircr si svolgono anche attività di animazione, decise sul momento, in base alle preferenze degli utenti. È tra l’altro presente il ’Libro sospeso’, progetto che permette di prelevare gratuitamente i libri regalati dai cittadini, leggerli dove si vuole per poi restituirli. Nei locali si può anche mangiare insieme, portandosi cibo da casa, nell’ottica di favorire la convivialità. "Ho pranzato qui portandomi un panino. Casa mia è molto calda, qui, con l’aria condizionata, si sta di gran lunga meglio - racconta Cristina Tombesi mentre legge un romanzo -, la possibilità di usufruire di questi luoghi, è fondamentale".

Lorenzo Fava