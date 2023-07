Caldo torrido, malori in serie Pronto soccorso sotto pressione, tornano i "medici a domicilio"

di Franco Veroli

Ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa per medici e infermieri del 118 e dei pronto soccorso di Camerino, Macerata e Civitanova. E, probabilmente, lo saranno anche quella di oggi, e quelle a seguire. L’ondata di calore sta creando non pochi problemi. Decine e decine sono state le chiamate al numero di emergenza, e c’è stato un significativo aumento degli accessi al pronto soccorso, dove arrivano soprattutto anziani, ma anche persone relativamente giovani colte da malore sul posto di lavoro, e anche qualche giovanissimo (un dodicenne a Macerata). L’ospedale maggiormente sotto pressione è stato quello di Civitanova, ma anche negli altri l’incremento di accessi è stato forte. Non a caso, la direzione medica del presidio ospedaliero unico dell’Area Vasta 3 ha scritto ai direttori interessati una nota di allerta sulle ondate di calore per alzare il livello di guardia. Si chiede di fare la massima attenzione nella identificazione e riconoscimento dei segni legati al colpo di calore, al colpo di sole e alla disidratazione tra le persone che accedono ai pronto soccorso. Viene anche raccomandato di rafforzare la distribuzione di bottigliette d’acqua tra i pazienti ammessi negli ambulatori in attesa di essere visitati e ricoverati o dimessi. "Abbiamo avuto un aumento degli accessi di circa il 15%, in grande maggioranza anziani disidratati e affetti da patologie croniche, e diversi casi di soggetti con coliche renali", sottolinea Emanuele Rossi, primario del pronto soccorso di Macerata. "Abbiamo registrato un incremento degli accessi tra il 20 e il 25%", conferma Domenico Sicolo, primario a Camerino. "Si tratta nella stragrande maggioranza di anziani affetti da patologie croniche, ma non manca qualche caso di malore sul posto di lavoro, avvenuto in ambienti chiusi, senza condizionatori. Le coliche renali sono dovute per lo più a piccoli calcoli che normalmente vengono espulsi con una regolare idratazione che negli anziani è più debole". Per far fronte alla situazione, fino al 31 agosto, a partire probabilmente da sabato, saranno di nuovo attive le Uscar, le Unità di continuità assistenziale impiegate durante il Covid. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, evidenziando come lo scopo sia quello di "filtrare" e ridurre, gli accessi al pronto soccorso.