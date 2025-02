Calendario dei rifiuti. Ecco le indicazioni sulla differenziata

È disponibile il calendario dei rifiuti del 2025, nel quale sono riportate tutte le informazioni per la corretta gestione dei rifiuti domestici e dove, per ogni giorno dell’anno, viene riportata l’indicazione del sacco da lasciare vicino al portone di casa per la raccolta "porta a porta". Gli opuscoli, dove si possono reperire anche altre informazioni utili, come le modalità di conferimento degli sfalci e delle potature o il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti, gli orari di apertura delle isole ecologiche e quelli degli Sportelli dove ritirare i sacchi dei rifiuti, sono scaricabili dal sito internet del Comune, collegandosi alla pagina www.comune.macerata.it/novita/raccolta-differenziata/. Chi lo desidera può ritirarne gratuitamente una copia cartacea nelle portinerie degli uffici comunali in viale Trieste e in piaggia della Torre, alla Biblioteca comunale Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto, agli Sportelli InformAmbiente di via Severini, Piediripa, Sforzacosta e Villa Potenza e al Centro di Raccolta Fontescodella.