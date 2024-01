Calendario dei rifiuti in versione digitale

Novità per il calendario dei rifiuti 2024, nel quale sono riportate le informazioni per la corretta gestione dei rifiuti domestici e dove, per ogni giorno dell’anno, viene riportata l’indicazione del sacco da lasciare per la raccolta porta a porta. La novità consiste nel fatto che, per risparmiare l’utilizzo della carta, gli opuscoli non saranno consegnati a domicilio nella cassetta delle poste di ogni famiglia, ma saranno scaricabili dal sito del Comune. Chi lo desidera potrà richiedere e ritirare gratuitamente una copia cartacea del calendario in diversi punti di distribuzione: la portineria degli uffici comunali in viale Trieste e in piaggia della Torre; gli sportelli InformAmbiente di via Severini, Piediripa, Sforzacosta e Villa Potenza, dove già vengono distribuiti i sacchi per la raccolta dei rifiuti e i centri di raccolta di Fontescodella e di Piediripa.