Calendario dell’autovelox attivo a febbraio: occhio alla velocità

Come ogni mese, la prefettura ha pubblicato sul suo sito il calendario dei controlli con gli autovelox lungo la superstrada Val di Chienti. Oggi la Polstrada sarà a Corridonia nella corsia in direzione monti e Montecosaro in direzione mare dalle 8 alle 14. Domani, Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro nella corsia verso il mare dalle 8 alle 14. Il 9 polizia locale a Montecosaro in corsia monti, dalle 8 alle 13, a Camerino in corsia mare dalle 8 alle 13 e a Corridonia in corsia monti dalle 13 alle 18. Il 10 e poi domenica 11 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare, dalle 8 alle 14. Lunedì 12 polizia locale di Belforte e Caldarola in azione in corsia monti dalle 8 alle 13. Il 13 polizia locale a Caldarola e Belforte in corsia monti dalle 8 alle 13 e poi a Montecosaro dalle 13 alle 18. Il 14 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 15 polizia locale a Camerino in corsia mare alle 8 alle 14, e a Tolentino in corsia mare dalle 13 alle 18. Il 16 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 17 polizia locale a Camerino, in corsia mare, e a Corridonia in corsia monti dalle 8 alle 13. Domenica 18 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 19 polizia locale a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13, e a Caldarola e Belforte in corsia monti dalle 13 alle 18. Il 20 e anche il 21 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 22 polizia locale a Tolentino in corsia mare dalle 8 alle 13, e a Corridonia in corsia monti dalle 8 alle 13. Il 23 Polstrada a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 14. Il 24 e il 25 Polstrada a Corridonia in corsia monti e a Montecosaro in corsia mare dalle 8 alle 14. Il 26 polizia locale a Montecosaro (monti, 8-13). Il 27, il 28 e il 29 Polstrada a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare) dalle 8 alle 14.