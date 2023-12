Calendario in regalo con il Carlino. Un anno nel segno del volontariato

"È importante far parte del calendario promosso dal Carlino che mette in primo piano le associazioni di volontariato". È quanto dice Angelo Sciapichetti, presidente della Croce Verde di Macerata, sull’iniziativa del nostro giornale. Dopodomani acquistando una copia del Carlino il lettore riceverà gratuitamente il calendario: ogni mese saranno messi in primo piano un’associazione e i volontari che hanno deciso di spendere un po’ del loro tempo a favore di chi ha bisogno. Tra le associazioni protagoniste del calendario, ci sarà anche la Croce Verde. "È una iniziativa splendida – aggiunge – perché vanno fatte conoscere queste realtà impegnate nel sociale, è un modo per avvicinare sempre più persone e volontari per garantire i molteplici servizi". E la Croce Verde di Macerata ne offre tanti. "Alla mission di trasporto e assistenza degli ammalati attiva dal 1902 ne abbiamo affiancate nel tempo tante altre. Penso al servizio di infermiere a domicilio, al Pronto soccorso della solidarietà, al Poliambulatorio". Tante iniziative al fianco del cittadino e di chi ha bisogno. "In questi giorni di festa – ricorda il presidente – abbiamo ricevuto telefonate da cittadini che avevano bisogno di qualcuno che sapesse fare una puntura, mettere una flebo o un catetere, noi abbiamo dato delle risposte grazie agli infermieri professionali. Si tratta di risposte gratuite per le famiglie disagiate mentre le altre c’è devono dare un rimborso".

C’è anche il Pronto soccorso della solidarietà. "È un’idea che abbiamo potuto sviluppare dopo la donazione di alcuni locali in via Lorenzoni da parte di una famiglia. Qui possiamo garantire aiuti alimentari, vestiti e anche giocattoli che proprio in questo periodo recuperiamo quelli in buono stato e li rimettiamo in circolo. Assistiamo circa 72 famiglie per un totale di 200 persone alle quali sono distribuiti aiuti alimentari". Ai primi di dicembre è stato inaugurato un Poliambulatorio nato dalla collaborazione con l’Ircer. "Si tratta di una struttura – spiega Sciapichetti – forte di specialisti, ma come sempre c’è un filone sociale ed ecco la serie di screening gratuiti che intendiamo promuovere una volta al mese. Il primo c’è stato l’8 dicembre e a fine gennaio ce ne sarà un altro sull’apparato genitourinario". C’è poi la Croce Verde onoranze funebri. "Sono tantissime le attività in cui siamo impegnati e ci riusciamo grazie ai 200 volontari e ai 15 dipendenti". Il presidente Sciapichetti ribadisce che resta sempre aperta la porta della Croce Verde. "Noi – conclude – vogliamo coinvolgere tutti, come del resto abbiamo sempre fatto, e non escludere mai nessuno".