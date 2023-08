’Calici dal Balcone’ brinda all’estate

"Bevi bene, bevi sano". E’sottotitolato così "Calici dal Balcone", l’evento enogastronomico che, giunto alla decima edizione con una serie di consolidati successi, è in programma a Cingoli quest’anno per due giorni consecutivi anziché uno: oggi e domani. Organizzatori il Comune e il comitato locale della Croce rossa italiana, in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier, la manifestazione si svolgerà dalle ore 18 nel centro storico in cui funzioneranno le postazioni di 42 cantine marchigiane. Oltre alla degustazione dei vini, vengono proposti l’assaggio di oli e di specialità marchigiane, intrattenimenti musicali e con artisti di strada. L’iniziativa è attivata a sostegno del progetto "Mettiamoci sulla buona strada", come campagna di sensibilizzazione sull’usoabuso di bevande e sostanze alcooliche, promossa dai giovani della Cri cingolana. L’intero ricavato dallo svolgimento di "Calici dal Balcone" andrà al comitato della Cri per sostenerne l’intensa attività socio-assistenziale. E c’è un particolare pregiudiziale alla partecipazione del pubblico: all’ingresso per Corso Garibaldi, a chi guida l’auto usata poi per lasciare Cingoli, sarà consegnato un tagliando gratuito per mangiare e bere una bevanda analcolica. L’autista riceverà anche un braccialetto identificativo.

Gianfilippo Centanni