"Calici d’arte": viaggio nel mondo del vino made in Marche

Torna ’Calici d’arte’, domani e domenica al convento agostiniano di Montecosaro. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, è organizzata dalla Pro loco e dal Centro d’arte e cultura Verum, con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune. Dalle 17.30 il convento agostiniano aprirà i battenti per un viaggio nel mondo del vino made in Marche. Muniti di calice, i visitatori potranno aggirarsi per le postazioni delle varie cantine e degustare tantissimi vini. Preziosa la collaborazione con i sommelier dell’Ais Marche, che domani e domenica alle 18.30 apriranno uno spazio gratuito dedicato alla degustazione guidata di tre vini con la sommelier Roberta Smorlesi. Alle 18, un incontro sul prodotto locale "Re Vusco" tenuto dall’azienda produttrice, il Salumificio Tre Torri. Ci si potrà fermare per un aperitivo con taglieri di salumi e formaggi e altre piccole leccornie, tutte rigorosamente innaffiate da un buon calice di vino. Spazio a parte è poi quello dedicato alla cena a cura di Michele Biagiola. Sabato e domenica infatti alle 20.30, solo su prenotazione, sarà possibile partecipare alla cena per la riapertura straordinaria del "Signore te ne ringrazi", dove gustare cinque piatti storici dello chef, tra i quali anche la "mezza pizza" di Leonardo Grillo.

Informazioni e prenotazioni: 333.3606206 e pagina Facebook della Pro loco di Montecosaro.