Calo demografico e clima pazzo: futuro incerto

Oltre che su industria e agricoltura, la nostra provincia punta molto sul turismo. E anche questo settore da anni - per colpa soprattutto della pandemia - naviga con difficoltà in un mare agitato dalla Bolkestein, le conseguenze del terremoto, la scarsità di manodopera (adesso scarseggiano anche i baristi con contratto a tempo indeterminato), il vento contrario del fisco e la minore capacità di spesa delle famiglie italiane. Ecco perché - giustamente - gli operatori di Macerata hanno commentato con prudenza i buoni dati turistici dei primi otto mesi dell’anno. Per il sindaco Parcaroli si tratta di una ripartenza, per albergatori e ristoratori invece non basta perché lavorare bene per novanta giorni all’anno non consente di tornare ai grandi numeri di un tempo. Discorso che vale anche per Civitanova, nonostante la crescita che l’ha portata alla ribalta del panorama turistico marchigiano. Con questo quadro fosco, non sarebbe male convocare una sorta di ’stati generali maceratesi’ per annullare tante pessime previsioni.

Stefano Cesetti