Calunnia i carabinieri, patteggia la pena

Aggredisce i carabinieri e poi li accusa di averlo picchiato: per qusto un 45enne di origini marocchine ha patteggiato un anno, due mesi e sei giorni. I fatti erano avvenuti il 14 febbraio dello scorso anno. L’uomo era imputato di calunnia, resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni. Quel giorno, il 45enne aveva chiamato il 112 e parlando coi sanitari dell’ospedale di Camerino aveva accusato i carabinieri di San Severino di averlo picchiato. In realtà, l’uomo era stato chiamato in caserma per questioni familiari, ma si era presentato ubriaco e aveva aggredito il militare che lo aveva convocato, dandogli un calcio alla gamba e afferrandolo al collo, facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni il 45enne, difeso dall’avvocato Giovanni Chiarella, ha patteggiato la pena, sospesa a patto che svolga tre mesi di lavori socialmente utili.

c. m.