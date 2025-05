Calzature di alta gamma, corso di formazione con Loro Piana

Un corso per formare figure specializzate nell’orlatura di calzatura di alta gamma organizzato da Accademia HModa con Loro Piana. L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno di HModa nel mondo della formazione, in partnership con le più importanti maison del lusso, per preservare e trasmettere il Made in Italy. Il percorso formativo, della durata di 400 ore e che si svolgerà nella sede dell’Ente formativo calzaturiero, coinvolgerà 15 persone selezionate da Loro Piana. Sarà focalizzato su orlatura e cucitura a mano, con un approccio altamente specializzato.

Gli studenti affronteranno lezioni teoriche che spazieranno dagli studi sui fondamenti di modelleria, sviluppo e industrializzazione della calzatura, materie prime e processo produttivo, fino alla sicurezza sul lavoro, oltre a sessioni pratiche di preparazione, orlatura e cucitura a mano, con l’opportunità di approfondire tematiche come la conoscenza del mondo del lusso insieme a Métiers d’Excellence LVMH. Il corpo docente riunisce professionisti specializzati di Accademia HModa e referenti tecnici e produttivi di Loro Piana.

Per Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind, holding di HModa, "la formazione su misura rappresenta una delle leve fondamentali per sostenere concretamente le aziende del settore nella crescita delle competenze interne, contribuendo sia a preservare il prezioso patrimonio artigianale italiano, sia a tramandarlo alle nuove generazioni".