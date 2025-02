Calzature, export in calo. Ma c’è chi resiste

La flessione delle esportazioni delle calzature prodotte da aziende della provincia di Macerata è stata pari a -2,1%. Il dato in valori assoluti evidenzia che a fronte di esportazioni pari a 345,11 milioni di euro registrate a fine 2023, le vendite oltreconfine rilevate nel 2024 sono state pari a 338 milioni di euro. I dati relativi ai primi nove mesi del 2024 emergono dall’analisi realizzata dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, presentata in occasione di Micam, la più importante fiera del comparto in programma fino a ieri a Fiera Milano Rho.

Rispetto al periodo pre Covid, le esportazioni maceratesi sono aumentate del 21,8%. Nei primi nove mesi del 2024 nelle Marche export in valore in calo del -6,4% sull’analogo periodo 2023. Le prime cinque destinazioni dell’export marchigiano, che coprono il 46,7% del totale, sono risultate: Francia (+22,2%), Germania (-11,8%), Usa (-11,9%), Cina (-23,7%) e Belgio (+4,6%). La Russia, sesta, segna un -33,1%. Il numero di imprese attive (calzaturifici e produttori di parti) ha registrato a fine dicembre 2024, tra industria e artigianato, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, un calo di 195 aziende rispetto al consuntivo 2023, accompagnato da un saldo negativo di -1.546 addetti. Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate da Inps per le imprese marchigiane della filiera pelle nell’intero 2024, si registra un aumento del +163,8% rispetto al 2023: sono state autorizzate quasi 6 milioni di ore, un numero superiore del +116,5% anche rispetto alla situazione pre-Covid del 2019. Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano ha detto: "A livello nazionale l’export nei primi 10 mesi del 2024 (ultime cifre ufficiali Istat disponibili) ha perso il -8,1% in valore, con un trend più penalizzante per le destinazioni fuori dall’Unione Europea, interessate nell’insieme da arretramenti del -11,4% in volume e del -14,3% in valore". In un contesto congiunturale particolarmente difficile, ci sono aziende della provincia di Macerata che dimostrano resilienza e continuando a puntare sulla qualità riescono ad aumentare la propria penetrazione nei mercati internazionali.

Un esempio in tal senso è l’azienda Strategia di Civitanova, proprietaria dei brand Strategia Shoes ed Elena Iachi. "In questa edizione del Micam – ha spiegato Elena Iachini – ci accorgiamo che i compratori hanno apprezzato la qualità che è l’elemento distintivo della nostra produzione. Le nostre vendite oltreconfine incidono per il 65% sull’ammontare complessivo. I nostri mercati di riferimento sono Usa, Nuova Zelanda e Australia".