Calzature, export in crescita. Bene la Germania

Le esportazioni di calzature prodotte nel distretto calzaturiero Maceratese nel primo semestre del 2023 sono state pari a 226.130.583 con un incremento che si attesta sul +12,5% rispetto allo stesso periodo del precedente anno. L’analisi, diffusa dall’ufficio studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici, evidenzia che il principale Paese di destinazione delle scarpe prodotto nella provincia di Macerata è la Germania. Nel primo semestre dello scorso anno, l’ammontare delle esportazioni è stato pari a 39.705.177 con un incremento pari a +1,1% e la Germania ha un’incidenza sul totale pari al 17,6%.

Al secondo posto figura la Francia dove le esportazioni sono passate dai 28.128.704 euro del primo semestre del 2022 ai 35.247.682 dello stesso periodo del 2023 con un aumento che in termini percentuali si è attestato a +25,3%. Al terzo posto tra i Paesi di destinazione delle calzature Made in Macerata figurano gli Stati Uniti con un controvalore che è passato dai 28.811.052 euro del 2022 ai 30.419.323 del 2023 e un incremento che in termini percentuali è stato pari a +5,6%.

I dati di Assocalzaturifici evidenziano anche un interessante incremento delle esportazioni nei confronti della Russia. Infatti, le vendite sono passate dai 10.272.318 euro del primo semestre del 2022 ai 14.845.226 euro dello stesso periodo del 2023 con un incremento che in termini percentuali è stato pari a +44,5%. La ripresa del mercato russo è senza dubbio molto importante per le aziende del distretto calzaturiero di Macerata. Un altro mercato che ha fatto registrare trend di crescita particolarmente rilevanti è quello degli Emirati Arabi Uniti.

Addirittura le esportazioni hanno fatto registrare un cincremento dell’87%. In valori assoluti, infatti, le esportazioni sono passate dai 2.496.984 del primo semestre del 2022 ai 4.669.687 euro dello stesso periodo del 2023. Un altro aumento record, probabilmente legato al mercato russo è quello rilevato nell’analisi di Assocalzaturifici che riguarda il Kazakhstan dove le esportazioni sono aumentate del 136,2% passando da 1.159.196 euro del primo semestre del 2022 ai 2.737.927 euro dello stesso periodo del 2023.

I dati, nel loro complesso, evidenziano la particolare propensione delle aziende del distretto calzaturiero della provincia di Macerata a conquistare sempre nuovi spazi sui mercati internazionali. Nel contempo le aziende maceratesi sono impegnate a non perdere le posizioni acquisite nei mercati tradizionali di riferimento. Ovviamente un importante banco di prova per individuare le prospettive di sviluppo dei mercati esteri rimane per le aziende calzaturieri maceratesi la prossima edizione del Micam che è in programma a Milano dal 18 al 21 febbraio.

