Calzature, inversione verso la piena ripartenza

di Stefano Cesetti "Non è ancora piena ripartenza, ma è iniziata un’inversione molto incoraggiante". Gli imprenditori maceratesi di Confindustria sono rientrati soddisfatti dalle fiere Micam, Mipel e Lineapelle. "Al Micam abbiamo viste realizzate le nostre aspettative - ha dichiarato Matteo Piervincenzi, presidente della sezione Calzaturieri nella conferenza stampa di bilancio indetta ieri mattina -. C’è stata una crescita del 25% di presenze negli stand allestiti da 1.800 aziende e il distretto fermano-maceratese l’ha fatta da padrone essendo presente con cento dei 109 espositori marchigiani". Il ritorno consistente dei buyer stranieri ha riaccesso l’interesse verso il made in Italy non solo a livello europeo - in particolare del mercato tedesco, francese, inglese, greco e spagnolo - ma anche di Paesi più lontani, come Giappone, Corea del Sud e Kazakistan. "Nel 2022 - ha aggiunto Piervincenzi - l’export (+23%) e il fatturato (+14%) sono risultati in netta ripresa, ma l’accelerazione non è stata sufficiente per sanare le perdite del biennio Covid e, purtroppo, è continuato il calo delle aziende. Il recupero è disimogeneo, 2 imprese su 5 devono ancora ripianare i conti. La piena ripartenza è stata impedita dall’impennata dei costi delle materie prime, dai picchi raggiunti dal caro bollette, dall’aumento dell’inflazione e dalla...