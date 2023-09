Calzature: la Premiata approda a Montecosaro

L’azienda calzaturiera Premiata di Montegranaro ’salta’ il Chienti e approda a Montecosaro, dove ha deciso di realizzare un innovativo stabilimento industriale che costituirà il ’campo base’ del nuovo sviluppo pensato dall’imprenditore Graziano Mazza per il suo marchio, già ben posizionato nel mercato internazionale della moda.

Nella zona industriale-artigianale M3 che costeggia la superstrada Civitanova-Foligno, poco distante dallo svincolo di Montecosaro, l’industriale veregrense aveva acquistato un lotto già da anni e qualche settimana fa ha ottenuto l’autorizzazione edilizia dal Comune. Così da alcuni giorni un’impresa è entrata in azione per effettuare le opere primarie, come i movimenti terra e la recinzione. Il progetto predisposto da uno studio specializzato prevederebbe un piano interrato da destinare a magazzino e servizi, il piano terra dove collocare la produzione con uno stabilimento che sarà all’avanguardia e il primo piano adibito a uffici e altri ambiti amministrativi.

La scelta di Mazza di ’varcare’ il Chienti incrementa ulteriormente la valenza calzaturiera del versante maceratese, dove negli ultimi tempi - specie nella zona industriale di Civitanova - stanno approdando noti marchi, a partire da Louis Vuitton. La Premiata sarà la seconda azienda presente nell’area industriale-artigianale M3 di Montecosaro, suddivisa in una decina di lotti. Qualche tempo fa si parlò anche dell’arrivo di Amazon, per un polo logistico a servizio dell’Italia centrale, tanto che venne approvata una variante al Piano di lottizazione, ma poi il colosso mondiale dell’e-commerce ha optato per altre soluzioni.