Calzature, la sfida della sostenibilità. Forum del QN al teatro Annibal Caro

Cosa significa sostenibilità quando è rivolta al settore delle calzature? Rendere più sostenibile la produzione di abbigliamento e calzature, tra i settori industriali con il maggiore impatto sul pianeta, rappresenta una delle tendenze emergenti del settore fashion. Il futuro della moda e delle calzature sostenibili è, quindi, in continua evoluzione grazie ai progressi tecnologici. Questi alcuni dei temi al centro dell’incontro dal titolo "Il nuovo fronte del Made in Italy: lusso, design, accessibilità a confronto con la sostenibilità", organizzato per mercoledì alle 18 al teatro Annibal Caro di Civitanova, da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con Bper Banca e il sostegno della Camera di commercio delle Marche, Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) e Ipsos e con il patrocinio del Comune e dei Teatri di Civitanova. L’incontro, moderato da Giancarlo Falcioni, responsabile della redazione di Macerata del Carlino, sarà introdotto da Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce che dialogherà con il governatore Francesco Acquaroli, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini. Nella seconda parte dell’incontro, moderata da Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino) e incentrata sul "Made in Italy sempre più protagonista della scena internazionale", interverranno Moira Amaranti, presidente nazionale e interprovinciale Confartigianato calzature; Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Marche e componente di giunta di Federmoda Italia; Salina Ferretti di Confindustria Macerata; Emanuele Pepa, presidente Confartigianato Marche; Elisabetta Pieragostini, presidente della sezione Accessori di Confindustria Fermo e Paolo Silenzi, presidente Cna Marche. L’ultima parte dell’incontro, invece, sarà dedicata a "Le sfide della sostenibilità e le soluzioni innovative di sostegno al settore", con gli interventi di Valentino Bobbio, co-coordinatore Gruppo di lavoro Asvis Goal 12 e segretario generale Next economia; Stefano Vittorio Kuhn, chief retail & commercial banking officer – Crcbo Bper Banca e Silvano Lattanzi, fondatore di Zintala. Seguirà cocktail. Per prenotare il posto è possibile iscriversi al sito https:speciale.quotidiano.netdistretti-eco-fashion.