Cambia l’Iban di una ditta per incassare i pagamenti

Macerata, 4 aprile 2025 – Ha tentato di farsi pagare per una prestazione mai eseguita, ma il saldo lo ha avuto dai carabinieri di Apiro, che hanno denunciato alla procura un 48enne originario della Campania per accesso abusivo a un sistema informatico e tentata truffa on-line.

Il fatto è iniziato quando l’uomo, residente nel Milanese e già gravato da precedenti di polizia per lo stesso reato, è riuscito a introdursi nel sistema informatico di un imprenditore apirano di 47 anni. Avuto l’accesso all’account di posta elettronica della ditta, ha sostituito l’Iban aziendale con quello proprio, quindi ha tentato di farsi accreditare l’importo di 12mila euro che il titolare dell’azienda avrebbe dovuto ricevere come pagamento per alcuni lavori edili effettuati. Ma l’istituto di credito dell’imprenditore di Apiro ha rilevato l’anomalia, quando ha inserito un codice Iban diverso dal solito. Così è stato subito avvisato il correntista, che altrettanto immediatamente ha bloccato l’operazione di accredito. A quel punto l’imprenditore si è recato nella stazione dei carabinieri di Apiro per sporgere querela su quanto accaduto.

I militari hanno avviato ed eseguito le indagini e, grazie alla tracciabilità del flusso finanziario, sono riusciti a risalire al conto corrente su cui era stato tentato l’accredito del bonifico e a individuare il suo titolare: il campano residente a Milano. Invece di 12mila euro, dunque, alla fine l’uomo ha dovuto incassare una duplice denuncia per tentata truffa e accesso abusivo ai sistemi informatici di cui ora dovrà rispondere in tribunale.

Purtroppo, i casi di truffa sono sempre più numerosi in provincia e si presentano nelle forme più variegate. Oltre alle finte vendite online o a chi al telefono racconta di incidenti vari per spillare denaro, in questo caso il raggiro è avvenuto attraverso la rete, eludendo i sistemi di protezione dell’account dell’impresa edile. Per evitare simili tranelli esistono delle accortezze, che rendono meno facilmente accessibili siti e pagine personali