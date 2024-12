Cambia il metodo di raccolta dei rifiuti

Era stato un leitmotiv in campagna elettorale e ora, a partire dal prossimo anno, l’amministrazione ha deciso di eliminare il microchip sui sacchetti blu utilizzati per la raccolta del multimateriale, una misura che consentirà un risparmio di circa 70.000 euro all’anno. La decisione è stata presa al termine di un incontro preliminare tra il Comune e il Cosmari con l’obiettivo di ottimizzare il sistema di raccolta dei rifiuti, orientandosi verso un modello più moderno e funzionale. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato il sindaco Emanuele Pepa, l’assessore Sabrina Bertini, la direttrice del Cosmari Brigitte Pellei e il rappresentante del Comune nel CdA Cosmari, Alfredo Mancinelli, sono stati discussi i passaggi che porteranno alla revisione del sistema porta a porta. L’obiettivo è trasformarlo in un sistema "misto" che risponda meglio alle esigenze di una città in continua crescita come Recanati che ha già raggiunto e consolidato i propri obiettivi di raccolta differenziata.

I dati di ottobre fissano al 73,81% la percentuale della differenziata. Nel dettaglio, continueranno ad essere raccolte porta a porta plastica (sacchetto blu) e carta, mentre per l’umido, il vetro e l’indifferenziato (sacchetto giallo) saranno installati contenitori nei nuovi "green point", distribuiti in diverse zone della città. In più, non saranno più distribuiti raccoglitori per i pannolini, che verranno inclusi nel flusso dell’indifferenziato. "L’introduzione di questa nuova modalità di raccolta rappresenta un miglioramento significativo sia per la gestione della tariffazione puntuale che per la comodità dei cittadini – sottolinea Bertini –. In particolare, la possibilità di conferire i rifiuti nei green point, con orari e giorni flessibili, risulta vantaggiosa, soprattutto per le persone anziane, che trovano difficoltà con il sistema attuale di raccolta porta a porta". Inoltre, il risparmio economico derivante dalla soppressione del microchip sarà destinato a finanziare l’installazione di due distributori automatici di sacchetti e il miglioramento dei green point. "Abbiamo sempre avuto l’intenzione di evolvere il sistema di raccolta dei rifiuti – aggiunge il sindaco Pepa –. Con l’approvazione in giunta e in consiglio, intendiamo avviare il cambiamento già nei primi mesi del 2025".

Antonio Tubaldi