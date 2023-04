Cambia la gestione del bar interno in tribunale

Chiude e riapre con una nuova gestione il bar del tribunale. È stato affidato al consorzio di cooperative Daman di Caserta, per conto del quale Michele e Marco Ferrara hanno firmato il contratto di aggiudicazione con il presidente Paolo Vadalà. Il bando, su cui avevano lavorato i funzionari Marzia Melletti, Vincenzo Bonanni, Gabriele Troiani e Clelia Presutti, prevedeva l’affidamento per sei anni, per i quali in tutto la Daman pagherà un canone di 144mila euro. La ditta si è impegnata ad accettare buoni pasto, ad ampliare l’orario di apertura (fino alle 17.30 e il sabato mattina), a tenere prezzi calmierati. Saranno proposti prodotti tipici locali ma anche quelli campani, zona d’origine dei nuovi gestori, che si occupano anche di bar e ristorante alla Reggia di Caserta. Nei prossimi giorni, la Daman farà alcuni lavori al bar al piano terra, dunque l’attività riaprirà il 18 aprile. La dirigenza del tribunale ha tenuto a ringraziare Cristina Verducci, titolare del Gran Caffè che ha gestito l’attività negli ultimi undici anni.