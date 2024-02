Cambia la toponomastica: ok in giunta a nuove vie e piazze

Novità per la toponomastica del comune di Camerino: sono infatti nate piazza Frati Cappuccini, via Organari Fedeli e via dello Sport. Nella seduta del 24 gennaio, la Giunta comunale aveva deliberato la proposta di nominare la piazza e le vie in questione, e la Commissione per la toponomastica ha espresso parere favorevole.

"Finalmente trovano riconoscimento tre vie di Camerino, attribuendo così dignità a questi luoghi che finora erano privi di nome", ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio Comunale, Gianni Fedeli. Per quanto concerne piazza Frati Cappuccini, ossia la piazza dove si trova la rotatoria in località Ponti, questa è stata dedicata all’ordine dei Frati Minori Cappuccini che ha origine nel territorio di Camerino nel 1528 e proprio da Camerino, nei cinque secoli successivi, si è espanso in tutto il mondo, al punto da rappresentare tutt’oggi uno degli ordini religiosi più numerosi e popolari.

Via Organari Fedeli, ossia la nuova via che costeggia i licei, è stata invece dedicata ad una delle dinastie più importanti e longeve d’Italia: dal XVII al XX secolo, infatti, i componenti di tale famiglia costruirono oltre mille organi, tutti caratterizzati dall’alta qualità musicale, da soluzioni tecniche innovative, dalla raffinatezza estetica e dall’alta qualità dei materiali usati, tutte caratteristiche che li fecero primeggiare in Italia e che hanno portato alla loro presenza in molte chiese di numerose regioni italiane. Infine, via dello Sport, ossia la via che dal quartiere di San Paolo scende alle Calvie: con questo nome si vuole sottolineare la forte vocazione sportiva della città ducale, già testimoniata dalla presenza di un liceo sportivo ed un corso di laurea in scienze del fitness, nonché dalle numerose e storiche società che hanno interessato ed interessano quasi tutte le discipline sportive.