Cambia la viabilità

La polizia locale di San Severino ha emesso un’ordinanza con la quale, dalle 8,30 di oggi alle 19 di domani, e comunque fino alla fine dei lavori, viene istituito il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli in viale Varsavia dall’intersezione con via Eustachio Divini all’intersezione con via Crivelli. Con la stessa ordinanza, inoltre, viene vietato il transito agli autocarri dal tratto di via Varsavia tra l’intersezione con via Padre Giuseppe Zampa e l’intersezione con viale Della Resistenza.