Cambia la viabilità in via San Marcello per i lavori

Scatta da lunedì a Montefano l’inversione del senso di marcia, opposto a quello attualmente in uso, in via San Marcello e si protrarrà fino alla fine della fase dei lavori per il rifacimento del selciato in Corso Carradori. Il provvedimento si è reso necessario al fine di interdire al traffico veicolare il tratto di Via Marconi confinante con la zona interessata dai lavori. Da qui l’inversione temporaneamente del senso di marcia attualmente stabilito in via San Marcello, dall’incrocio con via S. Antonio all’incrocio con la S.R. 361 "Strada Septempedana". Per permettere ai residenti di raggiungere le loro abitazioni e le attività commerciali sarà istituito anche un doppio senso di marcia sia in via S. Marcello che in via G. Marconi.