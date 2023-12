Cambia la viabilità nei giorni di Natale

Visto il calendario degli eventi natalizi proposto dall’Amministrazione e dalla Pro Loco per le giornate del 23, 24 e 26 dicembre con diversi eventi ricreativi in programma in piazza del Popolo, la Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che regolamenta transito e sosta per garantire la sicurezza. Sabato 23 dicembre, dalle 14 alle 19,30 saranno vietati il transito e la sosta dal civico 19 al civico 45 con istituzione dell’isola pedonale. Il traffico veicolare proveniente da via Garibaldi e via Eustachio sarà dirottato in via Ercole Rosa. Domenica 24 dicembre, dalle 20 alle 01 del 25 dicembre, divieto di sosta e transito sempre sulla stessa piazza dal civico 19 al civico 45 con istituzione dell’isola pedonale. Il traffico veicolare proveniente da via Garibaldi e via Eustachio sarà dirottato in via Ercole Rosa. Martedì, dalle 16 alle 19,30, divieto di transito e sosta in piazza del Popolo ad eccezione del tratto compreso tra via Eustachio e via Ercole Rosa dove saranno permesse la sosta e la circolazione.