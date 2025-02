Cambia la viabilità nel quartiere. Senso unico per ridurre il traffico

Manca poco alla rivoluzione del traffico a Castelnuovo. Da giovedì prossimo infatti entrerà in vigore un nuovo sistema di viabilità (nella foto un incontro di presentazione), progettato dall’amministrazione con il comitato di quartiere, volto a decongestionare il traffico in particolare nel tratto tra via Porta d’Osimo e la strada comunale Fonte di Castelnuovo, attualmente percorribile in doppio senso di marcia. La soluzione che ha trovato il parere favorevole del Comitato di quartiere prevede la trasformazione di via Porta d’Osimo a senso unico in discesa, mentre la strada comunale Fonte di Castelnuovo sarà percorribile solo in direzione mare/monti: quest’ultima riceverebbe così tutto il traffico proveniente sia da via Porta d’Osimo sia dalla strada Pelliccetto. Il comando della polizia Municipale in questi giorni è impegnato a sistemare la necessaria segnaletica e ha dato incarico alla ditta Nuova Lagoplast di Grottazzolina di provvedere alla manutenzione di quella esistente deteriorata, e all’installazione della nuova. L’incarico riguarda, oltre a Castelnuovo, anche il centro, Le Grazie e Santa Lucia. Sono stati assunti due impegni di spesa: uno di 5.490 e l’altro di 5.978 euro finanziati con i proventi delle sanzioni del codice della strada.