Cambia la viabilità per i lavori

Oggi e domani per lavori di allaccio della rete del gas, la Polizia Locale di San Severino ha istituito il divieto di transito e sosta in via Manzoni, dall’intersezione con via XX Settembre all’intersezione con via Dante Alighieri, dalle 14 di oggi alle 19 di mercoledì. Giovedì e venerdì invece per lavori edili post sisma al palazzo della Pinacoteca, in via Salimbeni, sono previste limitazioni alla circolazione stradale e alla sosta su quella via e in largo Margarucci. Divieto di transito e sosta in via Salimbeni e largo Sant’Andrea dalle 8,30 alle 17,30 in entrambe le giornate. Conseguentemente negli stessi orari di chiusura al transito sarà obbligatorio svoltare a destra verso via Nazario Sauro per chi proviene da via Massarelli e a sinistra verso via Garibaldi per chi proviene da via Collio e viale Bigioli.