Cambia la viabilità per i lavori. Ecco deviazioni e chiusure

Modifiche alla viabilità a Civitanova Alta, disagi fino al 2 febbraio, per lavori di asfaltatura all’incrocio del Pincio, dalle 7 alle 19 divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, eccetto gli scuolabus, in via Filippo Corridoni e dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 19 divieto di accesso in via Roma e in viale della Rimembranza, esclusi i veicoli di emergenza e di soccorso.

L’accesso e l’uscita dal centro storico sono consentiti solo dal varco di Porta Marina. Disposta la deviazione del traffico dalla provinciale delle Vergini proveniente da Montecosaro, direzione Civitanova Alta, sulla strada comunale Mornano, escluso l’autobus di linea, i veicoli di emergenza e residenti. Per chi proviene da via del Pincio con direzione centro storico, svolta sulla strada del campo sportivo. La deviazione del traffico riguarderà anche chi dalla provinciale delle Vergini procede verso Civitanova Alta e dovrà girare sulla strada comunale Molino e sulla strada comunale Parafalda, esclusi gli autobus di linea e urbani, i veicoli del soccorso e i residenti.

Inoltre, traffico deviato in uscita dalla strada San Domenico e da viale della Repubblica sulla provinciale delle Vergini in direzione Civitanova porto, così come chi arriva dalla strada del Palazzaccio verso , Civitanova Alta dovrà svoltare sulla strada San Michele. La fermata degli autobus dell’Atac verrà spostata all’inizio di via del Pincio con inversione di marcia presso il parcheggio del cimitero.