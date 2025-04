Cambia la viabilità per la processione

Nuova ordinanza della polizia locale per regolamentare la circolazione stradale in occasione della processione del Venerdì Santo, in programma domani con partenza alle 21 da piazza della Libertà.

Previsto il divieto di sosta dalle 19 alle 23 in piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto, piazza Annessione, piazza Garibaldi (lato mura), via Lauri, corso Matteotti, via Crescimbeni; corso della Repubblica e sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il percorso del corteo.