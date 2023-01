Cambia la viabilità per tutto l’inverno

A Frontignano, nel periodo sciistico, cambia la viabilità. Il Comune di Ussita ha stabilito il senso unico: dall’incrocio della Domus a salire verso via del Ginepro, fino all’incrocio con via Monte Bove (piazzale Felycita); dall’inizio del piazzale Felycita e per tutta via Monte Bove a scendere fino all’incrocio della Domus con via Le Vallette; dall’incrocio di via del Ginepro con via dello Sciatore fino all’incrocio con la provinciale via Monte Bove. Infine dall’incrocio di via del Ginepro con via Cristo delle Nevi fino all’incrocio con la provinciale via Monte Bove. Il doppio senso è consentito solo per camper e mezzi pesanti dall Domus al parcheggio camper.