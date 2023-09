Cambia la viabilità. Stop al transito in viale Vittorio Veneto per i lavori

Per consentire il montaggio di una gru edile, in viale Vittorio Veneto a Tolentino, lunedì prossimo scatta il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dal civico 137 al civico 159, con orario 12.30-17.30. "I mezzi verranno deviati in via Isonzo con uscita in via Trento e Trieste – spiega il Comune –. Il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza". La ditta è incaricata di apporre la segnaletica necessaria.