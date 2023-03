Cambia lo stato civile, pomeriggio di studio domani con l’Anusca

"Come cambia lo stato civile: correzione e rettificazione, Ansc, formazione degli atti. Come fare in pratica e cosa evitare" è il titolo del pomeriggio di studio organizzato dall’Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile (Anusca) in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è per domani, alle 14.30, nella sala Cesanelli dello Sferisterio. L’argomento trattato riguarda una modifica normativa introdotta dal decreto legislativo 149 del 10 ottobre 2022, applicabile dal 28 febbraio che ha spostato, dal Tribunale agli uffici di Stato civile dei Comuni, la competenza relativa alla correzione e alla ricostituzione degli atti di stato civile. La modifica comporta per gli uffici di stato civile nuovi adempimenti.