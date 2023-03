Cambia strada ed evita l’etilometro: individuato e condannato a un anno

Dietro front al posto di blocco per evitare l’etilometro. Così un impiegato morrovallese è stato condannato a un anno di reclusione. Il fatto era successo l’11 marzo del 2018, durante una serie di controlli messi in atto dagli agenti del commissariato di Civitanova. Daniele Offidani, passando in auto, avrebbe visto la paletta dei poliziotti che gli intimavano l’alt, ma avrebbe invertito la marcia e si sarebbe allontanato. Un poliziotto si sarebbe aggrappato alla sua vettura, venendo trascinato. Ma il morrovallese avrebbe proseguito la marcia e si sarebbe allontanato. L’agente aveva avuto una prognosi di dieci giorni, e Offidani era stato individuato e poi accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Ieri per lui si è tenuto il processo in udienza preliminare con il rito abbreviato, il tribunale a Macerata. Il pm Enrico Riccioni ha chiesto la condanna a un anno e mezzo di reclusione. Alla stessa richiesta si è associato l’avvocato Francesco Governatori, parte civile per il poliziotto. L’avvocato Maurizio Forconi ha invece chiesto l’assoluzione, ribadendo che l’uomo non si fosse accorto di aver investito qualcuno. Alla fine il giudice Claudio Bonifazi ha inflitto la pena di un anno con la condizionale. Come chiesto dal pm Riccioni, sono stati inviati alla procura gli atti relativi alla testimonianza di una persona, che aveva confermato la versione dell’imputato.