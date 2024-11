Cambiamenti climatici, incontro tra Regione e Università

I cambiamenti climatici sono stati il tema al centro dell’incontro tra l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi, e i rettori o loro delegati dei quattro atenei marchigiani. Erano presenti, per l’Università di Macerata, il rettore John Mc Court; per l’Università di Urbino, il rettore Giorgio Calcagnini; per l’Università di Camerino, il prorettore vicario Emanuele Tondi; per l’Università Politecnica delle Marche, il delegato Isidoro Nunzio. "Sono sotto gli occhi di tutti – ha affermato l’assessore Aguzzi – gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. La Regione Marche si è molto impegnata e si sta occupando di questo tema anche a livello europeo, attraverso il suo ruolo di vicepresidenza del gruppo di lavoro per l’adattamento ai cambiamenti climatici all’interno della Conferenza delle Regioni marittime periferiche d’Europa".

Il rettore Mc Court ha spiegato come anche i settori non scientifici rivolgano la loro attenzione alla tematica: "Non parliamo solo di studi e ricerche sull’impatto in ambito economico, ma si stanno aprendo approcci sul tema anche dal punto di vista della filosofia e delle lettere". Tondi, invece, ha sottolineato che "l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici richiedono un approccio multidisciplinare che sappia guardare sia a breve che a lungo termine".