"Cambiamenti climatici, ma la stagione dei funghi non è compromessa"

"Le stagioni cambiano, gli organismi naturali come i funghi si adeguano" premette Alessandro Gigli, micologo iscritto al registro del ministero della salute e presidente del gruppo micologico di Cingoli, dove ha ottenuto un eccezionale successo "Tesori del bosco", la mostra mercato di funghi e tartufi organizzata dal Comune con la Pro Loco, il comitato della Croce Rossa italiana, Teatro Emporio, gli istituti alberghiero e agrario.

Ma in questo autunno, nei boschi cingolani intorno al San Vicino i funghi ancora non crescono. "Dovrebbe arrivare più tardi la stagione – spiega Gigli – che ancora non è compromessa: le temperature medie sono abbastanza alte, la fiducia è concreta, sempreché alle eventuali perturbazioni non si associ un calo termico notevole". Un elemento di cui tener conto è la temperatura. "Infatti da noi le correnti nord-orientali, successive alla piovosità che sarebbe stata propizia se il vento non avesse inaridito il terreno, hanno impedito la crescita, mentre sul versante montano opposto le correnti atlantiche sono state favorevoli". Nella mostra è stato ammirato l’assortimento dei porcini, i re della cucina. "Ma c’è un fungo – evidenzia Gigli – molto più ambito, il cimballo: chi conosce le zone in cui dove è reperibile, non le rivela neanche a pagamento".

Gianfilippo Centanni