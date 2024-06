Cambiano le aperture estive delle Poste. Ecco i nuovi orari degli uffici

La società Poste Italiane ha comunicato la rimodulazione delle aperture estive giornaliere e orarie dell’ufficio di via Gorgonero a San Severino. Gli interventi inseriti nel piano di rimodulazione debitamente comunicato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fanno sapere da Poste Italiane, sono adottati in conformità ai criteri di cui al Decreto del ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007 ’Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi’. Questi i nuovi orari: dall’8 al 12 luglio apertura dalle 8,20 alle 13,35, sabato 13 luglio dalle 8,20 alle 12,35. Dal 5 al 16 agosto apertura dalle 8,20 alle 13,35, sabato 10 e sabato 17 agosto apertura dalle 8,20 alle 12,35.