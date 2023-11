Cambiano le aree di sosta in via Gramsci per il trasporto di scenografie teatrali Istituzione di stalli di sosta in via Gramsci, Tolentino, per autocarri che trasportano scenografie teatrali. Divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazzale Bartolozzi il 20 novembre. Compagnia della Rancia incaricata della segnaletica.